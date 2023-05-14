Протягом доби ворог завдав 4 ракетних удари, зокрема по Тернополю та Миколаєву, − Генштаб

Минулої доби Росія завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні безпілотники “Shahed-136/131”.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів.

Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, є загиблі та поранені цивільні особи. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, у суботу після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога, під час якої у Тернополі пролунали вибухи. Відомо про влучання у нежитлову будівлю у промисловій зоні міста, поранені двоє людей.