РФ повинна негайно вивести війська з України, – Зеленський і Мелоні підписали спільну декларацію

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали у Римі спільну декларацію щодо підтримки України.

Текст документа опублікований на сайті президента.

“Президент України та голова Ради міністрів Італійської Республіки вкотре заявили про своє однозначне засудження військової агресії Росії проти України, що триває. Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід’ємного права на самооборону від цього неспровокованого та невиправданого нападу”, – йдеться у документі.

У декларації наголошується, що Росія повинна негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Італійська Республіка залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Італійська Республіка високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних сил і визнає їхній значний внесок у безпеку Європейського континенту та за його межами. Італійська Республіка продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно – індивідуально та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, НАТО, ООН та в інших форматах”, – йдеться у декларації.

Зазначається, що Італія зробила значний військовий внесок в Україну, який і надалі постійно враховуватиме найбільш нагальні та невідкладні потреби для зміцнення її обороноздатності. Крім національного внеску, Італійська Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу й НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових.

З повним текстом декларації можна ознайомитися на сайті глави держави.

Нагадаємо, сьогодні президент України перебуває з візитом в Італії. У Римі глава держави зустрівся із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою та прем’єр-міністркою Джорджею Мелоні. Також на аудієнції у Ватикані президента України прийняв Папа Франциск.