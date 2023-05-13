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​ЗСУ просуваються на двох напрямках у передмісті Бахмута, – Маляр

Однак у самому місті ситуація складніша.

​ЗСУ просуваються на двох напрямках у передмісті Бахмута, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.

Про це Маляр повідомила у Telegram.

“По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії”, – зазначила вона.

Заступниця міністра додала, що Збройні сили знищують ворога та вже чимало взяли у полон. Натомість в самому місті ситуація складніша.

“Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль”, – сказала вона.

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Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів. За його словами, такий результат – наслідок продуманої оборони на Бахмутському напрямку, завдяки якій вдається проводити ефективні контратаки.

За інформацією Генштабу ЗСУ, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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