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Українська розвідка отримає 105 німецьких безпілотників

Безпілотник Vector може набирати швидкість до 72 км/год та літати до 120 хвилин.

Українська розвідка отримає 105 німецьких безпілотників

Незабаром українські розвідники отримають 105 безпілотників "Vector" у межах контракту Міноборони України з німецькою компанією Quantum-Systems GmbH.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Це вже друга партія таких дронів, профінансована урядом Німеччини. Зокрема, у 2022 році українські військові вже отримали 33 БПЛА цієї ж моделі. 

"Вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою. Для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: "пташка" у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 метра та запускається з руки", - розповіли у ГУР.

Зазначається, що "Vector" оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами для цілодобового виявлення ворожих цілей, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Крім того, він має захищені канали передачі даних та під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

"Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю", - додали у розвідці.

За словами військових, безпілотник може набирати швидкість до 72 км/год та літати до 120 хвилин.

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Нагадаємо, що уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

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