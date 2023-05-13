СБУ викрила колишнього міністра освіти Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова
СБУ викрила колишнього міністра освіти Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Берислав двома керованими авіабомбами

Через обстріл місто залишилося без електрики.

Окупанти атакували Берислав двома керованими авіабомбами
Фото: Олександр Прокудін

Російська армія атакувала місто Берислав Херсонської області двома керованими авіабомбами. 

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджено будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Через обстріл місто залишилося без електропостачання. Енергетики працюють над тим, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян.

Серед місцевих жителів постраждалих немає.

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що двоє мирних жителів загинули, ще четверо дістали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсонської області 12 травня. У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок, загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано. Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies