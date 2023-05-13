Російська армія атакувала місто Берислав Херсонської області двома керованими авіабомбами.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджено будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Через обстріл місто залишилося без електропостачання. Енергетики працюють над тим, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян.

Серед місцевих жителів постраждалих немає.

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Нагадаємо, що двоє мирних жителів загинули, ще четверо дістали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсонської області 12 травня. У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок, загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано. Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку.