ЗСУ рухаються вперед на деяких ділянках фронту, - Сирський

Українські військові продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку та рухаються вперед на деяких ділянках фронту.

Про це у Телеграм заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!" - написав він.

Як уточнив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, українські воїни за 12-13 травня просунулись у Бахмуті углиб територій ворога на відстань до 2 км.

За даними британської розвідки, українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у Бахмуті після розгрому російських підрозділів 72-ої бригади.