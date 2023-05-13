Уночі 13 травня прикордонники знищили у Чернігівській області ворожий БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє у Телеграмі.

“Близько 01:28 13 травня військовослужбовці 105-го прикордонного загону знищили на Чернігівщині ворожий БПлА “Герань-2”, так званий “Шахед”, - ідеться у повідомленні.

Фото: ОК "Північ"

Нагадаємо, що вночі 13 травня Росія атакувала Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього зафіксували 21 пуск. На різних напрямках українські бійці знищили 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів та мобільних вогневих груп.

Українська протиповітряна оборона знищила всі "шахеди", як Росія 13 травня випустила на Київ.