Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
СБУ викрила колишнього міністра освіти Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова
СБУ викрила колишнього міністра освіти Табачника на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові показали фото знищеного на Чернігівщині "Шахеда"

Загалом українці вночі збили 17 ворожих дронів.

Військові показали фото знищеного на Чернігівщині "Шахеда"
Фото: ОК "Північ"

Уночі 13 травня прикордонники знищили у Чернігівській області ворожий БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє у Телеграмі.

“Близько 01:28 13 травня військовослужбовці 105-го прикордонного загону знищили на Чернігівщині ворожий БПлА “Герань-2”, так званий “Шахед”, - ідеться у повідомленні.

Фото: ОК "Північ"

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що вночі 13 травня Росія атакувала Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього зафіксували 21 пуск. На різних напрямках українські бійці знищили 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів та мобільних вогневих груп.

Українська протиповітряна оборона знищила всі "шахеди", як Росія 13 травня випустила на Київ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies