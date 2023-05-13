Повітряні сили ЗСУ знищили за ніч 17 російських ударних дронів

РФ атакувала Україну з північного та південного напрямків.

Опівночі 13 травня 2023 року Росія атакувала Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усього зафіксували 21 пуск. На різних напрямках українські бійці знищили 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів та мобільних вогневих груп.

Є влучання дронів по інфраструктурі на Хмельниччині.

Крім того, уночі Повітряні сили знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". А протягом минулої доби, 12 травня, підрозділи протиповітряної оборони збили чотири ударні БпЛА типу "Ланцет".

Нагадаємо, у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Спалахнула пожежа.

Водночас українська ППО збила всі дрони, які РФ випустила на Київ.