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Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot

При цій спробі бійці українського ППО успішно знищили російський “Кинджал”.

Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Фото: EPA/UPG

Двоє американських чиновників повідомили, що минулого тижня Росія намагалася знищити американську систему ППО Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети.

Про це повідомляє CNN.

“Атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot, повідомили офіційні особи, відзначивши перше відоме успішне використання передової системи протиповітряної оборони лише через кілька тижнів після того, як вона прибула в країну”, - йдеться у повідомленні.

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Один з чиновників розповів, що бійці ППО випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету. Таким чином вони показали, що швидко навчилися використовувати американську систему.

Американські офіційні особи вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot. Таким чином вони націлились на систему за допомогою гіперзвукової ракети “Кинджал”.

Нагадаємо, командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що ПС збили днями російську ракету "Кинджал" у небі Київщини.

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