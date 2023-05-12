Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини

Сьогодні, 12 травня, обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської та Краснопільської громад Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня росіяни 5 разів обстрілювали прикордоння Сумщини, було зафіксовано 87 вибухів.
Внаслідок обстрілу Краснопільської громади з мінометів було пошкоджено два приватні будинки в с. Славгород.
Білопільську громаду обстріляли з гранатометів та мінометів. Також з гранатомету обстріляли Великописарівську громаду.
Нагадаємо, на Херсонщині сьогодні, 12 травня, внаслідок ворожого обстрілу області загинули дві жінки.