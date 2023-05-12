Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини

В селі Славгород було пошкоджено два приватні будинки.

Сьогодні, 12 травня, обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської та Краснопільської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни 5 разів обстрілювали прикордоння Сумщини, було зафіксовано 87 вибухів.

Внаслідок обстрілу Краснопільської громади з мінометів було пошкоджено два приватні будинки в с. Славгород.

Білопільську громаду обстріляли з гранатометів та мінометів. Також з гранатомету обстріляли Великописарівську громаду.

Нагадаємо, на Херсонщині сьогодні, 12 травня, внаслідок ворожого обстрілу області загинули дві жінки.