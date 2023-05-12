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Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини

В селі Славгород було пошкоджено два приватні будинки.

Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 12 травня, обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської та Краснопільської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни 5 разів обстрілювали прикордоння Сумщини, було зафіксовано 87 вибухів. 

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Внаслідок обстрілу Краснопільської громади з мінометів було пошкоджено два приватні будинки в с. Славгород. 

Білопільську громаду обстріляли з гранатометів та мінометів. Також з гранатомету обстріляли Великописарівську громаду.

Нагадаємо, на Херсонщині сьогодні, 12 травня, внаслідок ворожого обстрілу області загинули дві жінки.

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