Сили оборони відбили численні атаки росіян у районі Мар'їнки, тривають безперервні бої у Бахмуті, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони відбили численні атаки росіян у районі міста Мар’їнка. Також тривають безперервні бої у Бахмуті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом упродовж доби окупанти здійснили 36 атак на цих ділянках фронту.

Також загарбники завдали чотири ракетні та 26 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. А для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300. Були пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 12 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині;

та росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині; на Куп’янському протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському загарбники здійснили обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення - Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам'янського і Спірного Донецької області;

загарбники здійснили обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення - Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам'янського і Спірного Донецької області; на Бахмутському противник продовжує вести наступ. Окрім того, протягом доби, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області;

противник продовжує вести наступ. Окрім того, протягом доби, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснили обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснили обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області; на Мар’їнському обстрілів окупантів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області;

обстрілів окупантів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка;

протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, здійснили обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Зокрема, це Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Генштаб додав, що крім доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат у живій силі, росіяни також формують нові частини.

"У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України. Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей", - повідомили у командуванні.

Нагадаємо, на Херсонщині 12 травня внаслідок ворожого обстрілу загинули дві жінки. А на Харківщині - робітник ферми у прифронтовому селі.