Бельгія виділяє Україні 92 млн євро допомоги

Уряд Бельгії затвердив 12 травня новий пакет допомоги Україні в розмірі 92 млн євро, передає видання RTBF.

Половина суми призначена для нової військової допомоги, зокрема, постачання бронетехніки, озброєння та боєприпасів.

"Успіх цієї нової допомоги залежатиме від швидкості, з якою нове обладнання може бути доставлене в Україну. Мета нашої країни з цим новим пакетом озброєнь і боєприпасів - своєчасно задовольнити потреби на місцях у дуже короткий термін", - заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

З цього приводу тривають переговори з українською армією.

Крім військової допомоги, 46 мільйонів Бельгія виділить на підтримку населення України та зміцнення бельгійської дипломатичної присутності.

Розмір гуманітарної допомоги збільшать до 24 мільйонів доларів, які за погодженням з Організацією Об'єднаних Націй розподілять у великих містах та в зонах бойових дій для задоволення основних потреб, таких як освіта, охорона здоров'я та продовольча безпека. 8 мільйонів скерують на відновлення України через фонди, створені Європейським інвестиційним банком та Світовим банком.

За інформацією The Guardian, виділені для України кошти Бельгія отримала у вигляді податків на арештовані російські активи.

Нагадаємо, торік Бельгія заробила 625 млн євро, оподаткувавши доходи заморожених російських активів.

Польща та країни Балтії закликали ЄС якнайшвидше передати заморожені російські активи на відновлення України.