Бельгія заробила 625 млн євро, оподаткувавши доходи заморожених росактивів

Загалом у країні заморозили 250,6 млрд євро російських активів, розміщених через міжнародний депозитарій Euroclear.

Торік Бельгія заробила 625 млн євро, оподаткувавши доходи заморожених російських активів, передає "РБК-Україна" з посиланням на Le Soir.

Цю суму виявили під час нещодавнього аудиту. Загалом у Бельгії заморозили 250,6 млрд євро російських активів. Вони розміщені через міжнародний депозитарій Euroclear.

Цей депозитарій реінвестував російські гроші, тож отримав надприбутки у розмірі 821 млн євро. Відповідно, з цієї суми зняли податок за підвищеною ставкою.

За інформацією очільника казначейства Бельгії Александера Де Геста, 191,9 млрд євро із заморожених у Бельгії росактивів належать до транзакцій, а 58,7 млрд євро - до активів, здебільшого у вигляді цінних паперів.

Нагадаємо, раніше Польща та країни Балтії закликали ЄС якнайшвидше передати заморожені російські активи на відновлення України.

Євросоюз відклав введення штрафів за ненадання інформації про заморожені активи, пов’язані з Росією.