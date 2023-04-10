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З Козацького на Херсонщині евакуювали дві родини з дітьми

В евакуйованих родинах були діти 8 та 13 років.

З Козацького на Херсонщині евакуювали дві родини з дітьми
Фото: Скріншот з відео

Волонтери за допомогою працівників поліції евакуювали дві родини з смт Козацьке Новокаховської міської громади у Херсонській області. Це населений пункт потерпає від щоденних обстрілів армії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Операцію з евакуації сімей із дітьми провели працівники Бериславського районного відділу поліції спільно з колегами із Дніпропетровської області, співробітники ювенальної превенції та роти поліції особливо призначення.

Вчора із смт вивезли 8-річного хлопчика з матір’ю, а також 13-річного підлітка з матір’ю та літньою бабусею. Їх перевезли до Херсона, де передали волонтерам. Тепер їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Поліція Херсонщини закликає громадян, особливо родини з дітьми, евакуюватися з населених пунктів, які постійно обстрілює російська армія.  

Нагадаємо, Рада оборони Херсонської області заборонила сім'ям з дітьми в'їзд до населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян.

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