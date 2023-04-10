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Україна з лютого минулого року повернула з полону понад 2 тис. захисників, - Лубінець

Влада має орієнтовні дані про те, скільки українців перебувають в полоні.

Україна з лютого минулого року повернула з полону понад 2 тис. захисників, - Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Telegram/Media Center Ukraine - Ukrinform

Україна з початку повномасштабної війни з Росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників.

Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ця кількість складає 2 105 осіб, разом з сьогоднішнім обміном", - заявив Лубінець.

Він також зазначив, що влада має орієнтовні дані про те, скільки українців продовжують перебувати в полоні в Росії. Але розкривати цю кількість не можна.

"Це нам допомагає - те, що ми публічно не повідомляємо цифри. Ні щодо тих, кого ми тримаємо на своїй території - російських військовополонених, ні тих, кого Росія тримає у себе в полоні. Це робиться свідомо, зокрема для того, щоб більш ефективно повертати наших додому", - пояснив Лубінець.

Омбудсмен додав, що серед полонених, яких повернули сьогодні, 10 квітня, додому, є тяжко поранені, ті, хто втратив дуже багато ваги, і ті, хто перебуває у тяжкому психологічному стані.

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Нагадаємо, що 10 квітня внаслідок чергового обміну полоненими в Україну повернули 100 захисників.

Також у Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини констатували, що не менше 2,5 тисячі українців, які перебували у місцях несвободи і які залишилися на окупованих територіях, були вивезені на територію РФ.

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