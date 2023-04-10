Окупанти обстріляли село на Чернігівщині у 10 км від кордону

Російські окупанти обстріляли район села Кам'янська Слобода Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 11:05 до 11:40 зафіксовано п'ять приходів зі ствольної артилерії в район н.п. Кам'янська Слобода. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Кам'янська Слобода розташована приблизно за 10 км від державного кордону з РФ. За даними ЗМІ, майже 80% місцевих жителів залишили село через регулярні обстріли з території держави-агресора.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська у неділю, 9 квітня, завдали ракетного удару по прикордонню Чернігівської області.