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Окупанти обстріляли село на Чернігівщині у 10 км від кордону

Зафіксовано п'ять приходів зі ствольної артилерії. 

Російські окупанти обстріляли район села Кам'янська Слобода Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 11:05 до 11:40 зафіксовано п'ять приходів зі ствольної артилерії в район н.п. Кам'янська Слобода. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Кам'янська Слобода розташована приблизно за 10 км від державного кордону з РФ. За даними ЗМІ, майже 80% місцевих жителів залишили село через регулярні обстріли з території держави-агресора.

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Нагадаємо, що російські окупаційні війська у неділю, 9 квітня, завдали ракетного удару по прикордонню Чернігівської області.

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