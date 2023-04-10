Командування РФ змушене залучати до боїв спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

Сили оборони України виснажили вагнерівців у боях за Бахмут.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський, який зустрівся з бійцями, котрі захищають місто.

Фото: Telegram/Сирський

Сирський зазначив, що разом із командирами військових частин та угруповань відпрацювали плани по обороні Бахмута.

"Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити", - розповів командувач.

Він підкреслив, що оборона Бахмута триває і що "наші військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання".

"Вони щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал, кожним вдалим пострілом, враженою ціллю, наближають нашу Перемогу!", - додав Сирський.

Нагадаємо, командувач нині також повідомляв, що на Бахмутському напрямку Росія перейшла до тактики випаленої землі і знищує будівлі та позиції авіаційними та артилерійськими ударами.