Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони України у Бахмуті виснажили вагнерівців, - Сирський

Командування РФ змушене залучати до боїв спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

Сили оборони України у Бахмуті виснажили вагнерівців, - Сирський
Фото: Telegram/Сирський

Сили оборони України виснажили вагнерівців у боях за Бахмут.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський, який зустрівся з бійцями, котрі захищають місто.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Фото: Telegram/Сирський

Сирський зазначив, що разом із командирами військових частин та угруповань відпрацювали плани по обороні Бахмута.

"Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити", - розповів командувач.

Він підкреслив, що оборона Бахмута триває і що "наші військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання". 

"Вони щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал, кожним вдалим пострілом, враженою ціллю, наближають нашу Перемогу!", - додав Сирський.

Нагадаємо, командувач нині також повідомляв, що на Бахмутському напрямку Росія перейшла до тактики випаленої землі і знищує будівлі та позиції авіаційними та артилерійськими ударами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies