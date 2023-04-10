Україна повідомить про надходження Patriot тоді, коли це буде потрібно, - Ігнат​

Україна повідомить про надходження Patriot або інших систем протиповітряної оборони тоді, коли це буде потрібно.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Словосполучення «найближчим часом» значить, що не от-от. А коли це станеться, не буде так повідомлятися, як усі того хочуть", - сказав Ігнат.

"Коли саме буде працювати система, я не можу сказати, тому що дуже мало людей взагалі володіє цією інформацією. Вона буде оприлюднена тоді, коли буде потрібно. Але нашим військовослужбовцям потрібно близько двох місяців, щоб опанувати ці системи. Цей термін вже закінчується", - додав він.

За його словами, опанування SAMP-T, IRIS-T, NASAMS, Patriot не є надзвичайно важким завданням для українських захисників. На навчання до країн-партнерів наша держава відправляє готових фахівців із бойовим досвідом, які виконували завдання на радянських системах "Бук-М1" та С-300, опанувати які важче. Нові системи є більш сучасними, там більше автоматики, яка полегшує роботу, тому молоді українські воїни швидко опановують їх.

Ігнат додав, що результати тестування українських пілотів у США показали, що вони можуть опанувати винищувачі F-16 швидше, ніж очікувалося. Раніше він зазначав, що сучасні західні винищувачі F-16 здатні зі 100-відсотковим результатом знищувати ракети і дрони, чого не можуть забезпечити наявні в Україні МіГи та Су.

Нагадаємо, 30 березня українські військові, які вивчали у США системи протиповітряної оборони Patriot, завершили навчальну програму та повернулися до Європи.

У США вважають, що на теперішньому етапі необхідно зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16, однак у майбутньому українці обов’язково мають отримати літаки четвертого покоління.