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Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці

Місцева влада вкотре закликала евакуюватися із профронтових населених пунктів. 

Росія вдарила авіацією по багатоповерхівці у Авдіївці
Фото: Павло Кириленко в Telegram

Російська армія сьогодні завдала авіаудару по Авдіївці. Снаряди влучили в багатоповерхівку.

Жертв вдалося уникнути, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко. 

"Всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей — усі вони щодня ризикують власним життям", – заявив він.

Кириленко наголосив, що усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти. Евакуацію координує Донецька обласна військова адміністрація. З 18 квітня з Донецької області можна буде безкоштовно виїхати до Житомирської, а поки що мешканців евакуюють до Черкаської.

Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від постійних обстрілів, необхідно залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290, для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю – телефонувати за номерами: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224. 

Нагадаємо, що під російським вогнем наприкінці березня в Авдіївці загинув пʼятимісячний малюк. Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку в постійно обстрілюють її та інші населені пункти області. 

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