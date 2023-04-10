До Києва на захід щодо депортованих Росією дітей приїдуть Моравецький та фон дер Ляєн, − ЗМІ

Захід має відбутися у квітні, деталі поки не розголошуються з міркувань безпеки.

У квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участі Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це пише Польське агентство преси з посиланням на високопосадовця ЄС.

“Захід відбудеться у квітні. Деталі поки не розголошуються з міркувань безпеки. Однією з головних тем стане проблема незаконної депортації українських дітей до Росії”, − пише РАP.

У лютому Єврокомісія оголосила, що розпочинає спільно з Польщею ініціативу щодо українських дітей, яких вивезли до Росії, аби знайти їх і притягнути винних до відповідальності.

“Єврокомісія спільно з Польщею під керівництвом голови ЄК Урсули фон дер Ляєн і прем’єр-міністра Матеуша Моравецького запускає ініціативу щодо українських дітей. Ми усвідомлюємо драматичну ситуацію з українськими дітьми, яких Росія викрадає та відправляє на усиновлення. За нашими оцінками, від початку вторгнення до Росії депортовано тисячі українських дітей”, – заявила речниця ЄК Дана Спінант у лютому на конференції в Брюсселі.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Львової-Бєлової, звинувативши їх у незаконній депортації сотень дітей з України, а також у незаконному переміщенні людей до Росії з України після вторгнення Москви 24 лютого 2022 року.