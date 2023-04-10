В окупованому Криму посилять співпрацю військкоматів і шкіл “з метою воєнно-патріотичного виховання дітей”. Про це йдеться у детальному плані до розпорядження "керівника російської адміністрації" на півострові Сергія Аксьонова.

На сайті так званого “правительства Крима” був доданий детальний план заходів, які мають виконувати місцеві військкомати та так звані кримські міністерства. В цьому плані йдеться про необхідність підсилювання розвитку співпраці військкоматів і шкіл “з метою воєнно-патріотичного виховання дітей”, повідомляє Кримська правозахисна група.

Фото: crimeahrg.org

Зокрема, “Міносвіти Крима” та інші міністерства та відомства повинні забезпечити “учбово-матеріальну базу для навчання учнів початковим знанням у сфері оборони та їх підготовки з основ військової служби”, “проведення військово-патріотичної роботи з громадянами допризовного віку, ознайомлення з військовими ритуалами, музеями та кімнатами бойової слави” і т.д.

В Криму всі органи влади повинні організовувати військово-патріотичні акції “День призовника”, “День відкритих дверей”, “Готовий до праці та оборони” із обов’язковим залученням учасників “Всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху “Юнармія”.

Міністр просвіти РФ Сергвій Кравцов заявив, що начальна військова підготовка дітей з 1 вересня 2023 року стане обов’язковою частиною навчальної програми у школах. Зокрема, діти повинні навчатись тому, як надіти протигаз, якщо газова атака, зібрати-розібрати автомат, кинути гранату, пересмикнути затвор гвинтівки, перев’язати пораненого на полі бою або накласти шину, що робити при команді “спалах праворуч” та повітряній тривозі.

Фото: crimeahrg.org

Колаборанти у Криму вже зараз готуються до цих змін. Зокрема, в приватній школі “Консоль”, яка належить так званому “спікеру Госсовета” Криму Константинову, заняття з початкової військової підготовки дітей вже проводяться. Поки що на добровільній основі. До курсу входять стройова підготовка, рукопашний бій та військова справа (знайомство зі статутом і все, що пов’язано з підготовкою до військової служби). Росія продовжує поширювати мілітарну пропаганду серед населення Криму, пропагує службу в російській армії та цінності “русского мира”.

Так, у Сімферополі представники казачого штурмового батальону “Таврида” зустрічалися зі школярами. Фотографувалися та розповідали про “спеціальну воєнну операцію” та про “героїчні будні в окопах”.

“Мета таких зустрічей дітей з воєнними злочинцями, які воюють на боці окупантів – героїзація окупаційних військ та демонізація українців. На сайті, де розповідалося про цю подію, вказано також й основний меседж, який доносять до дітей бойовики в усіх цих зустрічах: “они были в тех же окопах, в которых в Великую Отечественную войну их предки защищали свою Родину от фашистов. И пообещали, что как и тогда, враг будет разбит, фашизм будет побежден”, – наголошує аналітикиня КПГ Ірина Сєдова.

Нагадаємо, у школах Херсонщини окупанти ввели обов’язкові “кадетські класи”.