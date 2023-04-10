Головне за ніч. Понеділок, 10 квітня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

Минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних ударів по території України. Ворог здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 – типу “Ланцет”, 2 – “Зала” та 1 – “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що армія Росії впродовж 9 квітня втратила близько 670 військових, чотири броньовані машини та один танк. З початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ знищили 178 820 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

На Бахмутському напрямку Росія перейшла до тактики випаленої землі і знищує будівлі та позиції авіаційними та артилерійськими ударами. Про це після відвідування найгарячіших ділянок фронту заявив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", – заявив він.

Докладніше – в новині.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, поширених у соцмережах. Повідомлення про ймовірний витік засекречених даних про підготовку України до контрнаступу раніше почав вивчати також Пентагон.

Офіційні особи США розповіли, що серйозно ставляться до ймовірного витоку.

В Україні ймовірний витік інформації щодо можливого наступу ЗСУ, про який першим повідомило видання New York Times вважають “нічим іншим, як інформаційною операцією Росії” і впевнені, що це не створює ризику для планів Збройних сил України.

За інформацією "Голосу Америки", оприлюднені у соцмережах фотографії документів не містять інформації про конкретні бойові плани з можливого контрнаступу України, про те, де і коли ЗСУ планується розпочати його. Експерти сходяться на думці у тому, що до публікації цифри принаймні у деяких звітах були суттєво змінені, зокрема, занижено російські втрати і завищено втрати українських військових.

Група розслідувачів Bellingcat знайшла можливі першоджерела "злитих матеріалів Пентагону". Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Деякі з опублікованих у соцмережах військових документів, які посадовці США вважають достовірними, викривають масштаби прослуховування американцями в таких союзних країнах, як Ізраїль, Південна Корея та Україна.

Ще деякі розкривають недоліки української ППО та озброєння, а також ступінь готовності перед контрнаступом. Київ через "злиті" документи змінив деякі військові плани, пише CNN із посиланням на "близьке до президента України джерело".

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