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Попри рішення ОПЕК скоротити видобуток Саудівська Аравія збереже рівень поставок нафти в Азію, – Reuters

Азія – найбільший у світі ринок імпорту нафти.

Попри рішення ОПЕК скоротити видобуток Саудівська Аравія збереже рівень поставок нафти в Азію, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія через державну компанію Saudi Aramco поставить у травні повний обсяг нафти кільком північноазіатським покупцям попри обіцянку скоротити видобуток на 500 000 барелів на добу в рамках рішення ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що раніше ОПЕК+ оголосила про додаткове скорочення видобутку на 1,16 млн барелів на добу (б/д) з травня до кінця року.

Інвестори уважно стежили за щомісячним розподілом Saudi Aramco як за показником того, чи може заплановане скорочення видобутку призвести до скорочення поставок в Азію – на найбільший у світі ринок імпорту нафти.

Ринок слідкує за тим, чи вплине додаткове добровільне скорочення видобутку на пропозицію нафти, чи рішення зумовлене лише тим, щоб підвищити ціни на нафту, повідомило джерело агентства на азійському нафтопереробному заводі.

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Деякі інвестори налаштовані оптимістично щодо відновлення попиту на нафту в Китаї і очікують, що пропозиція на світовому ринку скоротиться у другій половині року і підштовхне ціни до рівня 100 доларів за барель.

Національна нафтова компанія Абу-Дабі, нафтовий гігант з Об'єднаних Арабських Еміратів, також повідомила щонайменше трьом покупцям в Азії про те, що поставить повний контрактний обсяг нафти в червні, зазначили джерела агентства.

ОАЕ планують скоротити видобуток нафти на 144 тис барелів на добу з травня в рамках скорочення видобутку ОПЕК+.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph писало, що рішення ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії знову скоротити видобуток нафти грає на руку Росії в енергетичній війні. 

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