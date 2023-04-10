Зливи документів Пентагону: Росія видихається

Але сам факт, що мережа проросійських Z-блогерів почала правити документи та міняти місцями цифри втрат – яскравий дзвіночок, що привертає увагу.

Звичайно, ми не можемо знати, що це – витік від анонімного клерка, легендування роботи розвідки росіян чи контрольований злив.

Це сторінка зі злитих документів Пентагон у, які спочатку спливали на різних ігрових серверах "Discord ", пов'язаних з "Майнкрафт". У США вже офіційно визнали їхню справжність і проводять внутрішнє розслідування.

Що ж ми бачимо в цьому документі, чому так припекло в наших небратів за поребриком?

KIA – killed in action, загинув у бою. Термінологія Альянсу, що означає безпосередньо полеглих на полі бою.

Не померлих на санітарному етапі, на етапі реабілітації, під час аварії, внаслідок нещасного випадку, на полігоні.

Суто дії противника на полях битв.

РФ – 35–43 тисячі осіб. Україна – 15.5–17.5 тисяч.

Фото: Іван Станіславський

У найсприятливішому для Москви варіанті й у найнесприятливішому для нас в агресора вдвічі більше полеглих.

Додайте сюди всякі осетинські “пятнашки”, втрати "ЛДНР", померлих з роздробленими на мінах ногами після забігів до Вугледара танкістів та обморожених бійців ПВК “Вагнер”, додайте безвісти зниклих – і буде на виході добре за сотню тисяч небіжчиків.

Путінська РФ переплюнула ВСІ війни після Другої світової, у яких брали участь і СРСР, і РФ. Саме тому знадобилася мобілізація, саме тому смикали частини з бази в Таджикистані.

WIA – wounded in action, поранений у бою. Тобто не хворий, не аварія, не травма – дії зовнішньої сили на полі бою, які не призвели до загибелі на місці. РФ – 154–180 тисяч осіб. Україна – 109–113 тисяч.

Краще співвідношення вбитих до поранених у нас.

Звичайно, не американські 1 до 9 в Іраку, але в супротивника – 1 до 4–5, у нас – 1 до 6–7.

Це означає і більше обстріляних і навчених солдатів, які повернуться в стрій, і менше навантаження на ліжка для тяжко поранених тут і зараз.

Ось вони, курси тактичної медицини, десятки амбулансів, кейсеваків і госпіталів від союзників, не знищена ППО, коли ми можемо продовжувати санітарну евакуацію, і мережа наших стабпунктів – не самим джгутом Есмарха в аптечках першої лінії нам поступаються росіяни.

Фото: EPA/UPG

Наша тактична медицина на голову вища тому, що для РФ війна завжди була експедиційною компанією, нарівні із Сирією та забігами Вагнера в Африці, а для нас це війна на виживання.

При тому, що ми створювали десятки підрозділів корпусу резерву другої-третьої черги, а вони били регулярними частинами – мала б бути дзеркальна картина, але ні. Це хороший маркер, хоча рости є куди і можливо буде потрібно. Україна випереджає РФ за числом активних танків у строю.

Ну ось і пояснення ешелонів Т-54 і Т-62 приїхало – хоча було очевидно, що зняття зі зберігання попередніх поколінь – це не просто постояти в другій лінії і ДОТ на гусеницях.

Виявляється, стратегія Альянсу, коли на кожен радянський танк припасли кілька важких ПТРК TOW, кілька легких "Міланів" або "Драконів" (попередник "Джавеліна"), кілька мін і високоточних снарядів, працює як годинник.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

І забіги на глибину баків закінчуються сотнями залишених у руках противника підранків, несправностей, не добитих "Смартами" та "Бонусами", які стануть донорами або поповнять лави ЗСУ.

Не обов'язково для цього влаштовувати реконструкцію Курської битви, щоб танки тижнями рубалися з танками.

Те, що армія РФ зведена до моторизованих батів з наданими їм лисими Т-54, а часто (як розбитий у Макіївці батальйон) і просто стрілецькими, як діди – це факт, який не вимагав навіть такої таблиці.

Але якщо Пентагон визнав оригінальність документів, зайвою вона не буде.

Ось постачання машин Східної Європи і наші трофеї, ось чому “зуби дракона” та лінії Пригожина.

Україна випереджає РФ за числом активних БТР, БМП, різних бронемашин і МРАП.

Багато в чому за рахунок бронеавтомобілів і МРАП. Тільки згідно з відкритими джерелами, нам пообіцяли і насипали понад 1200 машин, стійких до підриву, не рахуючи вітчизняних “Козаків” і компанії.

Досить цікава ідея зав'язана на тому, що в західної доктрини не всі частини саме “важкі”. Цілком нормальне явище, коли в них використовують синергію ніг піхоти і важке піхотне озброєння – ті самі 40 мм гранатомети, тандемні гранатометні постріли та "Джавеліни" цілком собі пробивають усе, що має противник.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України Австралійські бронетранспортери Bushmaster

При цьому колісна бронемашина – це будинок на колесах, вантажівка з пайками, запасними пострілами, мінами, яка в разі обстрілу тримає великі уламки і може врятувати відділення від підриву.

Бронекапсула успішно зберігає життя під час вибуху 7–8 кг. ВР – фугас або протитанкової міни, тому непогано тримає і вхідне ураження.

Природно, що не обов'язково влаштовувати дуель з БМП-1 – десант навіть нашим “Корсаром” чи одноразовим гранатометом убиває супротивника, бо в них немає тепловізора та оптика з гарячих 70-х.

При цьому РФ просідає і по всіх інших БММ – медичних машинах переднього краю, броньованих командно-штабних, евакуаторах, броньованих ремонтних автомобілях, що сильно підриває їхню здатність до загальновійськових операцій.

Фото: Макс Требухов

Коли РФ здійснила "жест доброї волі" на півночі і відійшла за Дніпро в Херсонській області, то змогла сформувати ударний кулак для атаки в зимовій кампанії.

Переклавши частину завдань по лінії Брянської, Курської та Бєлгородської областей на ТрО, прикордонників, ВВ, різні поліцейські частини і ФСБ, росіяни вдарили цієї зими під Вугледаром, Мар'їнкою, Бахмутом та Авдіївкою. Там були дуже важкі бої, проте Силам оборони вдалося втримати ситуацію.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Тенденція зараз очевидна – кожен новий наступ РФ менш націлений на стратегічний рівень. Амбітних цілей, на кшталт виходу до Павлодара чи оточення колишньої зони ООС, уже давно не ставлять. Ворог усе ширше використовує людські хвилі і тактичні завдання замість оперативних. І цей документ добре ілюструє, чому це відбувається.