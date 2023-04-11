Учора росіяни обстріляли лікарню, музей і адміністративну будівлю у Херсоні, є поранені

За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 285 снарядів.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атак ворога дві людини дістали поранення. Вчора з деокупованої території області евакуйовано 46 людей.

Нагадаємо, у понеділок 10 квітня російські окупанти атакували човен із цивільними на Херсонщині.