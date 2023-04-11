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Учора росіяни обстріляли лікарню, музей і адміністративну будівлю у Херсоні, є поранені

З деокупованої території області евакуювали 46 жителів.

Учора росіяни обстріляли лікарню, музей і адміністративну будівлю у Херсоні, є поранені
Фото: Офіс генерального прокурора у Telegram

За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 285 снарядів.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атак ворога дві людини дістали поранення. Вчора з деокупованої території області евакуйовано 46 людей.

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Нагадаємо, у понеділок 10 квітня російські окупанти атакували човен із цивільними на Херсонщині.

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