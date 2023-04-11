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Росіяни перестали почувати себе господарями в окупованому Токмаку, - Федоров

Зокрема, росіяни переставили свою техніку поближче до житлових кварталів.

Росіяни перестали почувати себе господарями в окупованому Токмаку, - Федоров
Фото: ukrinform.ua

Представники російських окупаційних військ знову почали ходити зі зброєю та в бронежилетах у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Рашисти чомусь перестали почувати себе господарями в окупованому Токмаку”, - зазначив Федоров.

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Крім того, росіяни переставили свою техніку поближче до житлових кварталів.

Також окупанти обмежують певні маршрути руху місцевим таксистам. Ймовірно, тому що бояться витоку інформації про місця розташування підрозділів окупаційних військ.

Нагадаємо, для примусової російської паспортизації у місті Токмак Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів українські документи і відбитки пальців.

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