Український гурт став амбасадорами штурмової бригади “Спартан”

Таким чином штурмова бригада “Спартан” буде популяризована як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні.

3 бригада Нацгвардії “Спартан” підписала меморандум про співпрацю з гуртом PROBASS ∆ HARDI.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

“Підписання цього меморандуму дасть нам можливість стати більш впізнаваними. Це популяризація штурмової бригади “Спартан” як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Досі є люди, які не розуміють різниці між відомствами. Тому функція роз'яснювальної роботи тут також присутня. До того ж підтримка гурту неабияк підіймає морально-психологічний стан наших воїнів”, – розповів командир 3 бригади Нацгвардії Вадим Гладков.

Музиканти та бійці Нацгвардії розписали прапор України, котрий планують продати на аукціоні, а отримані кошти спрямувати на оснащення гвардійців.

Також будуть продані на аукціоні бойові трофеї, які передали гурту воїни “Спартану”.

Нагадаємо, командир штурмової бригади Нацполіції "Лють" Олександр Нетребко та соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк підписали меморандум про амбасадорство.