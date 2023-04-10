Вона має підсумувати практики та досвіди художників за рік повномасштабної війни.

20 квітня Мистецький арсенал відкриває виставку сучасного українського мистецтва «Форми присутності». Про це повідомила пресслужба інституції.

Кураторами виставки виступили мистецтвознавець, куратор проектів сучасного мистецтва МА Олександр Соловйов та керівниця відділу програм сучасного мистецтва МА Наташа Чичасова.

“Ця виставка — спроба зібрати докупи річні спостереження й розмови про досвіди, відчуття і практики, якими послуговувались українські митці та мисткині від початку повномасштабного вторгнення Росії, - йдеться в кураторському поясненні до проєкту. - У просторі виставки кожен з авторів і авторок присутній не тільки через роботу, а й через власну історію, що дозволяє ширше зрозуміти умови, в яких ці роботи стали можливими. Присутність війни відчувається в них через матеріал — рваний папір, бетон, вишивку на тканині чи пакеті, дім із піску та скла, крихти землі та необроблене дерево. Все це — способи оприсутнення війни й акти непокори несправедливості й насиллю, через які життя пульсує на противагу порожнечі відсутності.”

На виставці «Форми присутності» будуть представлені роботи українських художників та художниць: Юрія Болси, Андрія Денисенко, Анастасії Дицьо і Саши Рошена, Антона Карюка, Яни Кононової, Олени Курзель, Максима Мазура, Дар’ї Молокоєдової, Данііла Немировського, Каріни Синиці, Лео Троценко, Тамари Турлюн, Сани Шахмурадова-Танської, Віталія Янкового, Три вправи з реалізму, commercial public art і Світланки Конопльової, Open place.

Проєкт створений в межах реалізації проєкту за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Виставка триватиме з 20 квітня до 30 липня 2023 року.

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