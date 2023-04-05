Галерея “Дукат” проводить аукціон на підтримку художника Миколи Гончарова

Кївська галерея “Дукат” проводить благодійний аукціон під назвою “СOMEBACK” на підтримку художника Миколи Гончарова. Інформація про це розміщена на сайті аукціонного дому.

Твори для продажу на аукціоні надали українські художники та колекціонери. Серед запропонованих лотів є роботи Вільгельма Котарбінського, Юрія Химича, Матвія Вайсберга, Утагави Кунісада а також самого Миколи Гончарова. Загалом на продаж пропонують 30 лотів різних жанрів (живопис, графіка, скульптура, вишивка, цифровий колаж) - їх можна побачити на передаукціонній виставці в галереї «Дукат». Онлайн-торги триватимуть до 12 квітня 2023.

Фото: dukat-art.com Юрій Химич. Кам'янець-Подільський, с.1970

Фото: dukat-art.com Микола Гончаров. Поділ, 1992

Микола Гончаров— український графік, плакатист, представник київської мистецької династії Прахових: його мати - художниця української Нової хвилі Олександра Прахова; його прапрадід Адріан Прахов керував художнім оздобленням Володимирського собору. З прапрабабусі Миколи - Емілії - писав образ Богоматері для іконостасу Кирилівської церкви Михайло Врубель. Останні 9 років роботи Миколи присвячені темі війни; він організовував та брав участь у численних благодійних виставках та аукціонах, кошти від яких йшли на потреби ЗСУ. Сьогодні художник сам потребує допомоги: він переніс два інсульти і мусить пройти довгий період реабілітації.

Нагадаємо, у червні 2022 “Дукат” продав на благодійному аукціоні картину Марії Приймаченко за $500 тис. За ці гроші благодійний фонд Сергія Притули придбав 125 бусів для ЗСУ. Новий власник картини передав її на відповідальне збереження в NAMU; робота увійде в постійну експозицію музея.