Не стало заслуженого діяча мистецтв України Євгена Бубера

Він помер на 52 році життя.

Помер заслужений діяч мистецтв України Євген Бубер.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька.

Бубер був радником директора-художнього керівника театру, викладачем сценічної майстерності.

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