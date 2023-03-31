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Не стало заслуженого діяча мистецтв України Євгена Бубера

Він помер на 52 році життя.

Не стало заслуженого діяча мистецтв України Євгена Бубера
Заслужений діяч мистецтв України Євген Бубер
Фото: Facebook/Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька

Помер заслужений діяч мистецтв України Євген Бубер.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька.

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Бубер був радником директора-художнього керівника театру, викладачем сценічної майстерності.

Актор відійшов у засвіти на 52 році життя після тривалої боротьби з раком 

Торік Одеський театр оголошував збір коштів, необхідних для лікування.

Нагадаємо, 31 стало відомо, що у госпіталі помер поранений у бою чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, член виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Віталій Мерінов.

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