Фотограф Євген Малолєтка отримав премію World Press Photo

Крім нього відзначили ще двох фотографів за знімки наслідків війни в Україні.

Український фотожурналіст Євген Малолєтка став одним із переможців премії World Press Photo 2023. Повідомлення про це з’явилось на офіційному сайті фотоконкурсу.

Малолєтка отримав відзнаку у категорії “Європа” за фотосерію "Облога Маріуполя", яка зображує наслідки авіаудару військ РФ по маріупольському пологовому будинку.

Фото: worldpressphoto.org фото з серії "Облога Маріуполя" Євгена Малолєтки

У цій категорії отримали відзнаки ще 4 фотографа, двоє з них – за проєкти, пов’язані з війною в Україні ( "Яна та Віктор" Алкіса Константінідіса про російський обстріл Харкова та "Воєнні рани" Еміліо Моренатті про людей, яким довелось пройти через ампутацію кінцівок внаслідок агресії РФ).

Фото: worldpressphoto.org фото з серії "Яна та Віктор" Алкіса Константінідіса

Фото: worldpressphoto.org фото з серії "Воєнні рани" Еміліо Моренатті

В усіх категоріях журі конкурсу відібрало 24 переможці з 3 752 фотографів із 127 країн світу. Загалом на конкурс подали понад 60 тисяч робіт.

Фотоконкурс World Press Photo є безкоштовним та відкритим для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики та/або документальної фотографії. Щороку він відзначає найкращі журналістські й документальні фотографії, створені за останній рік.

Нагадаємо, у жовтні 2022 журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка отримали французьку премію для військових кореспондентів: журі премії Bayeux Calvados-Normandy Award відзначило їх репортажі з Маріуполя.