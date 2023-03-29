Під час Євробачення в Ліверпулі пройде фестиваль на підтримку України

З 1 до 14 травня 2023 у Ліверпулі відбудеться ЄвроФестиваль, який представить 24 культурні проєкти. Про це повідомила пресслужба Українського інституту, який, разом із Британською Радою, виступає партнером фестивалю.

Як повдомляють організатори, головною метою фестиваля є привернення уваги британської та світової спільноти до української культури. 19 із 24 проєктів, запланованих до показу – це колаборації між британськими та українськими митцями. Серед них: «Soloveiko Songbirds», «Захистимо ритми», Джамала - QIRIM, «Ласкаво просимо до Євротопії», «Земля і небо, дім і мрії» та ін.

Проєкт «Soloveiko Songbirds» передбачає створення 12 великих підсвічуваних солов'їв, розташованих по всьому місту. Кожен соловейко матиме унікальне оперення та спеціально розроблений аудіосаундтрек, який представлятиме різні регіони України. Разом співочі птахи утворять стежку, якою відвідувачі зможуть гуляти протягом двох тижнів фестивалю.

В рамках проєкту «Захистимо ритми», пам'ятник Нельсону “захистять” мішками з піском, а на площі біля нього пройде прем'єра короткометражного документального фільму, який розповідає про українську живу музику та перформанси, що відбувалися протягом минулого року.

В межах проєкту «Земля і небо, дім і мрії» 450 дітей з України та 450 дітей з графства Мерсісайду зроблять та розмалюють повітряних зміїв, а потім запустять їх в Нью-Брайтоні та чотирьох локаціях в Україні.

Втіленням ідеї Євробачення – «Об'єднані музикою» – стане виступ «Ласкаво просимо до Євротопії» – «супергурту», що складається з ліверпульських музикантів, які співпрацюють з українськими виконавцями. Група виконає суміш власних та запозичених відомих мелодій. Серед учасників гурту – Наталі Маккул, Stealing Sheep, Лу Роуч з She Drew The Gun та українські виконавці Krapka; KOMA, Ірина Муха та Helleroid.

11 травня українська переможниця Євробачення Джамала презентує пронизливий музичний альбом «QIRIM», заснований на кримськотатарських народних піснях, у супроводі філармонійного оркестру BBC.

Імерсивний аудіопроєкт «У вогні та люті» розповіcть історії митців, які перебувають на фронті. Глядачі відчують атмосферу музичних концертів на станціях метро під час повітряних тривог, дізнаються про незаконне вивезення творів мистецтва з міст під загрозою падіння ракет.

Unity Theatre діятиме як хаб для різноманітних театральних перформансів за участі українських митців, які представлятимуть театральні вистави, поезію та гастрономічну складову. Деякі вистави у межах цього проєкту будуть показані на партнерських майданчиках, зокрема, Invisible Wind Factory. В Unity український театральний режисер, письменник і актор Юрій Радіонов представить виставу «UKRLAND: Історії з України», а також світову прем'єру нової вистави «Марія» за участі п'яти українських акторів-біженців, які оселились у різних куточках Великої Британії.

В Invisible Wind Factory також буде показана відзначена критиками сучасна мультимедійна опера «Чорнобильдорф», що у листопаді минулого року була представлена на hcmf//, найбільшому у Великій Британії міжнародному фестивалі нової та експериментальної музики, в межах Сезону культури Велика Британія/Україна.

Паралельно фанати зможуть відвідати «EuroCamp представляє...», триденний фестиваль, присвячений ЛГБТКІ+, у парку Чавассі, де будуть перевдягання, перформанс, хореографія, мода, музика, карнавал, цирк та багато іншого. «Xpressia Festival», підпільний фестиваль контркультури, буде проходити в кількох місцях по всьому Ліверпулю. У кінотеатрі Everyman Cinema відбудеться перший в історії кінофестиваль документального серіалу «Storyville Live», де будуть показані музичні документальні фільми та фільми з України, а в галереї «Open Eye Gallery» українські фотографи досліджуватимуть поняття «дім», а також буде представлено нову збірку поезії відомих авторів.

Протягом двох тижнів можна буде переглянути «Queerovision» – онлайн-роботу, яка презентуватиме цифрові відеорепортажі з ліверпульського квір-фестивалю «Queer Fringe», та взяти участь у проєкті «Прапор людей», масовому танцювальному заході. «The Big Eurovision Read» – це національний проєкт, у межах якого організація The Reading Agency обирає шорт-лист книг, інспірованих темою «Об'єднані музикою».

У співпраці з українською кураторкою Оленою Касперович проєкт «Діалоги» представить змінну виставку, що відбуватиметься в арт-центрі The Bluecoat. Українська художниця Алевтина Кахідзе працюватиме разом з ліверпульською художницею Еллі Госкінс. Протягом фестивалю «Євробачення» принти та інші мистецькі роботи поступово заповнюватимуть галереї, демонструючи співпрацю між авторками.

У межах проєкту «Звуки свободи» українські та британські митці створять масштабні мурали, які будуть розкидані по всьому місту в місцях, що мають найбільшу видимість. Протягом двох тижнів культурної програми гості та мешканці Ліверпуля зможуть відвідати проєкти «Пізно в Tate: Дух Євробачення», «Національні музеї Ліверпуля x Євробачення» та «Ти – бачення!» у театрі Everyman.

«Парад синьо-жовтих підводних човнів» від The Kazimier – величезна підводна дискотека під відкритим небом, яка пропливе містом, щоб відкрити вечірку на честь початку Євробачення. Створений у співпраці з британськими та українськими дизайнерами, музикантами та спільнотами, проєкт передбачає сотні виконавців, неймовірну музику та появу гігантської медузи з блискітками.

Англійська національна опера створює унікальне шоу «Англійська національна опера на Євробаченні». Вона об’єднає два дуже різних музичних світи в одну епічну виставу з залученням хору та оркестру, які виступлять просто неба. Веселий, зворушливий і гучний, цей проєкт обіцяє якнайкраще передати настрій Євробачення.

Пронизлива робота української художниці Каті Бучацької «Ізюм – Ліверпуль» перетворить знаковий Ліверпульський собор на вагон потягу, що відтворює подорож з Ізюма до кордону з Польщею. Знята в режимі реального часу, ця інсталяція оприявнить ландшафт України, яким він є сьогодні, і нагадає про дух і незламність українського народу.

«Rave Ukraine» – це співпраця продюсера Джеза Коллінза, UAME I Music Saves UA та Open Culture, які проведуть одночасну рейв-вечірку в Ліверпулі та Києві з відкритою онлайн-трансляцією. Проєкт відзначає єднальну силу музики та стійкості українців, які продовжували створювати музику, танцювати та підтримувати культуру протягом останнього року.

«ЄвроФестиваль стане вражаючою демонстрацією мистецьких і творчих талантів Великої Британії та України. Двотижневий захід, програма якого охоплює інсталяції, виступи і навіть запуск у небо 900 повітряних зміїв британськими та українськими дітьми, збере глядачів разом, щоб створити яскраві спогади у відвідувачів Ліверпуля під час конкурсу «Євробачення». Серцем програми ЄвроФестивалю є Україна, що свідчить про те, що нас об’єднує не лише музика, а й підтримка друзів з України», – зазначив Стюарт Ендрю, міністр Євробачення.

Єврофестиваль став можливим завдяки підтримці Міністерства культури, медіа та спорту, а також Британської Ради, програми Ліверпуля – культурної столиці Європи «Дух 2012» та Мистецької Ради Англії. Контент-партнерами виступають Український інститут, BBC, Liverpool ONE, The Liverpool BID та Royal Liverpool Albert Dock.

Нагадаємо, 67-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Ліверпулі у травні 2023 року. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня. У ньому візьмуть участь 37 країн. Україну представить гурт TVORCHI.