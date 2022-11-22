З наступного року зміняться правила голосування на Євробаченні, - ЄМС

Європейський мовний союз ухвалив зміни до процедури голосування на пісенному конкурсі Євробачення. Відтепер при визначенні учасників, які виходять у фінал із півфіналів, враховуватимуться лише голоси глядачів.

Про це йдеться у пресрелізі організації.

"Країни, які потрапили до фіналу із двох півфіналів (по 10 із кожного), тепер визначатимуться лише на основі голосів глядачів конкурсу, а не на основі голосування журі та глядачів разом, як це було з 2009 року", - повідомили в ЄМС.

Крім того, вперше глядачі із країн, які не беруть участі в Євробаченні, зможуть проголосувати за свої улюблені пісні онлайн.

"Їхні голоси будуть додані і конвертовані в бали, які матимуть таку ж вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах і великому фіналі", - додали в Європейській мовній спілці.

У фіналі ж конкурсу, як і раніше, голосуватиме професійне журі разом із глядачами з усього світу.

"Протягом своєї 67-річної історії пісенний конкурс Євробачення постійно розвивався, щоб залишатися актуальним і захоплюючим. Ці зміни підтверджують величезну популярність шоу, надаючи більше можливостей аудиторії найбільшої у світі події живої музики", - зауважив виконавчий директор міжнародного пісенного конкурсу Мартін Остердаль.

Як повідомляв Укрінформ, 67-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Ліверпулі у травні наступного року. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня. У ньому візьмуть участь 37 країн, зокрема, й Україна.

Нагадаємо, на початку листопада було визначено суддів Нацвідбору на Євробачення 2023. Цьогоріч до складу журі увійшли солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачка Джамала та лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.