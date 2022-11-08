Серед країн-членів ЄС є острах, що вступ України змістить баланс сил у блоці на схід, - Welt

У Раді ЄС, де рішення приймаються кваліфікованою більшістю, Київ отримав би 9% голосів.

Деякі країни-члени ЄС побоюються, що вступ України до Євросоюзу змістить баланс сил у блоці на схід.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

У статті сказано, що в Києві працюють щосили, щоб відповідати критеріям вступу в блок, але великі держави-члени досі вагаються.

"За цим стоять не лише побоювання з приводу корупції та судової системи, а й стратегічна причина", - йдеться у матеріалі.

Якщо Україна вступить до ЄС, то увійде в п'ятірку найбільших країн у блоці.

"У Раді ЄС, де рішення приймаються кваліфікованою більшістю, Київ отримав би 9% голосів", - сказано в повідомленні.

Експерт з Європи з берлінського аналітичного центру SWP Ніколай фон Ондарза порахував, що таким чином, вага Німеччини при голосуванні впаде з 18,6 до 16,9% - значення, якого Україна досягла б разом із Польщею.

Зазначається, що навіть у Європарламенті, в якому Київ матиме від 52 до 59 місць, реформу проводитимуть за рахунок більших держав.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль підкреслив, що Україна відстояла свій цивілізаційний вибір та має амбіцію максимум за два роки пройти шлях вступу до ЄС.