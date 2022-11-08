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Туреччина почала частково оплачувати російський газ у рублях

Найближчими місяцями частка платежів у рублях збільшуватиметься.

Туреччина почала частково оплачувати російський газ у рублях

Туреччина почала частково оплачувати російський газ у рублях. Найближчими місяцями частка платежів у рублях збільшуватиметься.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, пише Reuters.

Країни домовилися про рубльовий розрахунок за імпорт російського газу до Туреччини раніше, але оплата почалася тільки зараз.

За словами міністра, його країна також розглядає пропозицію президента РФ Володимира Путіна щодо створення газового хаба в Туреччині. Донмез зазначив, що Анкара розробить дорожню карту до кінця цього року і може провести конференцію для постачальників та покупців.

Нагадаємо, через санкції Росія все частіше просить покупців своїх енергоресурсів розраховуватися в рублях, щоб допомогти зміцнити свою валюту. При цьому більшість угод укладаються у доларах США чи євро.

У серпні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив, що країна почне частково платити за імпортований російський газ у рублях.

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