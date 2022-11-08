Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
Жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові, - Папа Франциск
Жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові, - Папа Франциск
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
ОК "Південь" показало фото збитого "шахеда": "Хлопці вже чатують за наступними"
​А що там, у темряві?
​А що там, у темряві?
ГоловнаСвіт

Поштові марки Укрпошти демонструються у Національному морському музеї Великобританії

Ця марка стала першою, випущеною Укрпоштою під час війни з Росією.

Поштові марки Укрпошти демонструються у Національному морському музеї Великобританії

Українська поштова марка “Русскій воєнний корабль, іді… !” експонується у відомому музеї у Великобританії.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

“Фото дня: поштові марки “Русскій воєнний корабль, іді… !” - експонат Національного морського музею, що у Гринвічі”, - йдеться у повідомленні. 

Укрпошта наголосила що цей музей - найбільший у світі, присвячений історії мореплавства.

Фото: Пресслужба Укрпошти

Нагадаємо, "Укрпошта" ввела в обіг марку "Кримський міст на біс!", присвячену вибуху на незаконно збудованому мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також