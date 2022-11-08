Поштові марки Укрпошти демонструються у Національному морському музеї Великобританії

Ця марка стала першою, випущеною Укрпоштою під час війни з Росією.

Українська поштова марка “Русскій воєнний корабль, іді… !” експонується у відомому музеї у Великобританії.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

“Фото дня: поштові марки “Русскій воєнний корабль, іді… !” - експонат Національного морського музею, що у Гринвічі”, - йдеться у повідомленні.

Укрпошта наголосила що цей музей - найбільший у світі, присвячений історії мореплавства.

Фото: Пресслужба Укрпошти

Нагадаємо, "Укрпошта" ввела в обіг марку "Кримський міст на біс!", присвячену вибуху на незаконно збудованому мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом.