Світові лідери зібрались на екологічний саміт COP27 у Єгипті

У Єгипті стартував саміт Організації Обʼєднаних Націй COP27, присвячений кліматичним змінам і обмеженню викидів. Понад 100 очільників країн прибули на захід.

Президент Франції Еммануель Макрон у виступі на саміті зазначив, що не тільки Європа, а й Китай і США мають докладати більших зусиль, аби допомогти менш заможним державам впоратися з кліматичними змінами. Про це пише Bloomberg.

Війна в Україні має негативний вплив на перехід до безпечнішої енергії, оскільки тепер зростання цін на енергоносії змусило чимало урядів обирати безпеку постачання, а не екологію.

Глобальні викиди повинні почати стрімко падати до 2030 року, якщо світ хоче утримати глобальне потепління нижче 2 градусів за Цельсієм.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, Макрон і прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак є одними з найгучніших імен, на яких очікують на початку двотижневого заходу. Президент США Джо Байден і обраний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва повинні з'явитися пізніше.

Конференція Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату 2022 року (COP27) – 27-ма конференція ООН зі зміни клімату, що проходить з 6 по 18 листопада 2022 року.