Україна вперше представила павільйон на Конференції ООН зі зміну клімату

Україна вперше представлена на Конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату окремим павільйоном. Його ключове завдання — продемонструвати згубний вплив війни на весь світ та заручитися підтримкою для відродження країни.

На головній щорічній світовій події, присвяченій питанням боротьби зі зміною клімату, Україна також планує провести різноманітні заходи мета яких започаткувати міжнародний діалог для узгодження єдиних підходів підрахунку збитків і наслідків, спричинених війною. Зокрема буде презентована ініціатива «Зелені зернові шляхи», яка підіймає питання глобальної загрози харчовій безпеці світу та створення партнерств на кожному етапі ланцюжка постачання зернових культур.

«Наша задача — донести світу інформацію про вірність України кліматичним цілям, прагнення розвитку, а також розповісти про кліматичні злочини Росії та їхні глобальні наслідки, — каже міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. — Українська делегація буде блокувати всі намагання РФ легітимізувати її незаконні кліматичні звіти. Також у рамках цьогорічного переговорного процесу для України важливо отримати фінансову підтримку та ринкові й неринкові механізми реалізації цілей Паризької угоди».

Павільйон України презентували 7 листопада. Він складається з 3 смислових блоків. У його центрі — інсталяція у вигляді вирви від снаряда. Такими усіяні зараз родючі українські землі. Всередині вирви понад п’ятсот кубів з переробленого матеріалу Polygood від The Good Plastic Company з шістнадцятьма видами українських ґрунтів — нагадування про величезний потенціал України та її важливість для світової продовольчої стабільності. Тематично павільйон поділений на два блоки — наслідки війни для клімату та бачення майбутнього України як однієї з держав-гарантів та учасниць кліматичних цілей ООН.

«Представлений Україною павільйон демонструє: кліматична справедливість залишається стрижнем плану українського уряду зі стійкості та відновлення навіть у цей важкий для країни час», — каже Христофорос Політіс, в. о. Постійного представника ПРООН в Україні, яка підтримала створення павільйону.

«Ми впевнені, що відданість українського уряду національній кліматичній політиці та участі у глобальному порядку денному забезпечить додаткову підтримку для України в її остаточному зеленому відродженні», — додає Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні.

«Україна має зіграти визначальну роль в оновленій системі європейської енергетичної безпеки, вільної від шантажу москви. Ми повністю готові до відновлюваної енергетики майбутнього, зосередженій на сонячній, вітровій, водневій генерації. І створення першого українського павільйону саме в часи війни є найкращим доказом цієї рішучості», — зазначає Максим Тімченко, генеральний директор компанії ДТЕК, найбільшого приватного інвестора в енергетику України.

Над павільйоном України на COP27 працювали команди Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки та сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН), Європейського Союзу, Федерального уряду Німеччини, IKI, Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, Глобального договору ООН в Україні, найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі України DTEK Group, ІТ-компанії EPAM, організації Moving forward together. Концепцію павільйону розробила агенція Gres Todorchuk у колаборації з архітектурним офісом «ФОРМА».

Павільйон працюватиме з понеділка, 7 листопада, до п’ятниці, 18 листопада: 09:00 – 18:00 (крім неділі, 13 листопада).