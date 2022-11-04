Київ отримав 1000 високотехнологічних комбінезонів для рятувальників, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав столичним рятувальникам 1000 високотехнологічних захисних комбінезонів, які місто отримало за сприяння українських та іноземних благодійників. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Сьогодні ми отримали 1000 високотехнологічних захисних комбінезонів. Вони призначені для захисту від хімічної, радіаційної та біологічної загроз. Ці засоби спецзахисту повинні бути у рятувальних служб в умовах, коли Росія продовжує ядерний шантаж», – зазначив Віталій Кличко.

500 захисних комбінезонів передали для Комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС), 500 – для управління ДСНС в місті Києві. Загальна вартість комбінезонів – близько 1,2 млн грн.

«Дякуємо за підтримку небайдужим людям та закордонним партнерам, які допомагають нам вистояти в цій війні. Єднання довкола України, підтримка нашої держави – це запорука перемоги над варварською агресією Росії проти України та цінностей цивілізованого світу», – підкреслив Кличко.

Загалом від початку широкомасштабної агресії Росії проти України Київ отримав як допомогу від партнерів та благодійників із Європи 32 пожежних авто, 41 автобус і 38 швидких. Ще 10 автобусів невдовзі прибудуть до Києва.