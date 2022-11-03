Зеленський і Санду обговорили падіння уламків російської ракети на територію Молдови

Також глави держав поспілкувалися щодо поточних енергетичних і безпекових викликів.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з очільницею Молдови Маєю Санду.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського у соцмережах.

Президенти обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для України та Молдови.

Також ішлося про інцидент із російською ракетою.

"Розповів про російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - йдеться в дописі Зеленського.

Нагадаємо, днями у прикордонному з Україною населеному пункті Наславчі Молдови впали уламки російської ракети. Її збила українська зенітна система.

10 жовтня під час ще однієї масованої російської атаки над Молдовою зафіксували проліт ворожих ракет. МЗС країни викликало для пояснень російського посла.