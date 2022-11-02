У парламенті зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій

У Верховній Раді зареєстровано заяву Олексія Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, як повідомляли джерела LB.ua, НАК "Нафтогаз" замість Юрія Вітренка очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Вчора Кабінет Міністрів припинив повноваження Юрія Вітренка.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що, за його даними, очолюване Чернишовим міністерство нібито можуть обʼєднати з міністерством інфраструктури. Керувати ним у такому випадку залишиться Олексій Кубраков.

Проте остаточно питання обʼєднання міністерств іще не вирішено. Співрозмовники LB.ua зазначили, що проти цього є багато голосів.