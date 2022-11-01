Закон про скасування депутатської недоторканності КСУ визнав конституційним

Цей закон оскаржували 50 нардепів, серед яких - Юрій Бойко, Ілля Кива, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич та інші.

1 листопада Конституційний суд України ухвалив рішення щодо закону про скасування депутатської недоторканності.

Про це йдеться на сайті КСУ.

50 нардепів, серед яких були Юрій Бойко, Ілля Кива, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич та інші, у січні 2020-му підготували конституційне подання з метою оскаржити згаданий закон.

В поданні ішлося, що ухвалення закону було неконституційним, бо відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення.

У КСУ заявили нині, що процедуру розгляду не було порушено.

Текст рішення Конституційного суду і його резюме оприлюднять на сайті КСУ завтра, 2 листопада.

Нагадаємо, із 1 січня 2020-го в Україні набула чинності нова редакція статті 80 Конституції без згадки в ній депутатської недоторканності. Спершу ця стаття гарантувала депутатам Верховної Ради недоторканність; вони юридично не відповідали за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах (крім відповідальності за образу чи наклеп); а також не могли бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Більшість депутатів, які оскаржили скасування недоторканності в Конституційному суді, були із забороненої нині ОПЗЖ.