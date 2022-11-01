Окопна правда про реформу авторського права в Україні

Втім, на жаль, так мабуть завжди буває – коли одні воюють, інші намагаються скористатись моментом на свою користь. У такий спосіб було прийнято у першому читанні Законопроект 5552-1 (нова редакція Закону України «Про авторське право і суміжні права»).
Про недоліки цього антиринкового, антиінвестиційного і зрештою антиавторського законопроекту я писав раніше.
Втім хотів би зупинитись на збитках, які щороку зазнаватиме українська музична індустрія у разі прийняття Законопроекту 5552-1 в цілому.
За моїми скромними підрахунками потенційні збитки тільки музичної індустрії від запровадження основних положень Законопроекту щороку будуть такими:
Втім остаточне рішення щодо Законопроекту 5552-1 залишається за народними депутатами. Якщо Законопроект 5552-1 приймуть в нинішньому вигляді (тобто на користь не авторів, а користувачів), буде дуже соромно, але напевно його доведеться переписувати після війни. Хоча й незрозуміло, чому не можна було зробити якісний проавторський законопроект з першого разу.
У нас же все гаразд - ворожі обстріли сьогодні не були влучними, ДРГ противника цієї ночі не заходила.
І які б шкідливі для музичного ринку закони не вигадували окремі товариші у тилу, Україна все одно переможе! А з нею переможе й українська музика.
Старший солдат