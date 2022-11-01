Окопна правда про реформу авторського права в Україні

З лінії фронту не завжди легко відслідковувати події, що відбуваються у тилу. Тим паче ті, що безпосередньо не стосуються війни. Але поза увагою не залишаються пафосні повідомлення щодо буцімто чудової реформи українського авторського права, яка запроваджується через прийняття нової редакції Закону Україні «Про авторське право і суміжні права».

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Втім, на жаль, так мабуть завжди буває – коли одні воюють, інші намагаються скористатись моментом на свою користь. У такий спосіб було прийнято у першому читанні Законопроект 5552-1 (нова редакція Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Про недоліки цього антиринкового, антиінвестиційного і зрештою антиавторського законопроекту я писав раніше.

Втім хотів би зупинитись на збитках, які щороку зазнаватиме українська музична індустрія у разі прийняття Законопроекту 5552-1 в цілому.

За моїми скромними підрахунками потенційні збитки тільки музичної індустрії від запровадження основних положень Законопроекту щороку будуть такими:

Втім остаточне рішення щодо Законопроекту 5552-1 залишається за народними депутатами. Якщо Законопроект 5552-1 приймуть в нинішньому вигляді (тобто на користь не авторів, а користувачів), буде дуже соромно, але напевно його доведеться переписувати після війни. Хоча й незрозуміло, чому не можна було зробити якісний проавторський законопроект з першого разу.

У нас же все гаразд - ворожі обстріли сьогодні не були влучними, ДРГ противника цієї ночі не заходила.

І які б шкідливі для музичного ринку закони не вигадували окремі товариші у тилу, Україна все одно переможе! А з нею переможе й українська музика.

Старший солдат