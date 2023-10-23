Дрони для тероборони чи два кілометри метрополітену?

Ці спільні гроші об’єднані у державний і місцеві бюджети, в тому числі у бюджет міста Києва. Тож якщо ти киянин, чи не справедливо задати питання про пріоритети? Як правильніше витратити спільні гроші:
• вдосконалити транспортну розв’язку чи зберегти життя хлопців і дівчат, які захищають країну?
• озеленити парк чи допомогти нашим захисникам запобігти важким пораненням і ампутаціям?
• провести два кілометри метрополітену чи наблизити нашу Перемогу і після неї провести чотири кілометри метро?
Зараз на фронті воює дві київські бригади територіальної оборони, що складаються переважно з киян, – цивільних хлопців і дівчат, наших сусідів, які 24 лютого 2022 року змінили своє життя і пішли захищати країну. В сучасній війні їхнє життя й здоров’я, як і успішне виконання бойових завдань, часто залежить від кількості безпілотників – розвідувальних дронів, дронів, що скидають гранати на піхоту противника, дронів-камікадзе, що вражають техніку ворога.
Чи не правильно було би з наших спільних грошей, бюджету Києва, який у цьому році становив 66 мільярдів гривень, виділити 1 мільярд на підтримку киян, які воюють на передній лінії фронту, на закупівлю дронів для київських бригад територіальної оборони, що допоможуть завдати максимальної шкоди ворогу, збережуть життя киянам і наблизять нашу Перемогу?
На сайті київської влади зареєстровано петицію про допомогу нашим захисникам. Якщо згодні, підтримайте її, будь ласка.