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Дрони для тероборони чи два кілометри метрополітену?

Завжди дивуюсь, коли чую як хтось з наших громадян говорить про бюджетні кошти як про гроші чужі, що належать якимось далеким малозрозумілим і ледве не ворожим особам (владі), котрі грошима розпоряджаються на свій розсуд . А цей розсуд, куди правди діти, не завжди буває альтруїстичним. Насправді ж це гроші, які належать всім громадянам спільно. І тільки тому, що нас, співвласників, занадто багато і нам незручно оперативно приймати рішення, ми наймаємо менеджерів – депутатів і чиновників, які допомагають нам витрачати наші гроші на правильні цілі. Часом вони працюють погано і ми замінюємо їх на інших менеджерів на виборах, часом вони, на жаль, навіть крадуть і ми притягаємо їх до відповідальності за допомогою нами ж створених (хай і опосередковано) правоохоронних органів. Нехай це звучить надміру утопічно і не все працює, як належить, але принцип залишається один – ми, платники податків, вправі вирішувати, на що повинні витрачати наші спільні гроші.

Ці спільні гроші об’єднані у державний і місцеві бюджети, в тому числі у бюджет міста Києва. Тож якщо ти киянин, чи не справедливо задати питання про пріоритети? Як правильніше витратити спільні гроші:

• вдосконалити транспортну розв’язку чи зберегти життя хлопців і дівчат, які захищають країну?

• озеленити парк чи допомогти нашим захисникам запобігти важким пораненням і ампутаціям?

• провести два кілометри метрополітену чи наблизити нашу Перемогу і після неї провести чотири кілометри метро?

Зараз на фронті воює дві київські бригади територіальної оборони, що складаються переважно з киян, – цивільних хлопців і дівчат, наших сусідів, які 24 лютого 2022 року змінили своє життя і пішли захищати країну. В сучасній війні їхнє життя й здоров’я, як і успішне виконання бойових завдань, часто залежить від кількості безпілотників – розвідувальних дронів, дронів, що скидають гранати на піхоту противника, дронів-камікадзе, що вражають техніку ворога.

Чи не правильно було би з наших спільних грошей, бюджету Києва, який у цьому році становив 66 мільярдів гривень, виділити 1 мільярд на підтримку киян, які воюють на передній лінії фронту, на закупівлю дронів для київських бригад територіальної оборони, що допоможуть завдати максимальної шкоди ворогу, збережуть життя киянам і наблизять нашу Перемогу?

На сайті київської влади зареєстровано петицію про допомогу нашим захисникам. Якщо згодні, підтримайте її, будь ласка.

Павло Калениченко Павло Калениченко , Кандидат юридичних наук, адвокат, старший солдат
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