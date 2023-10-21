Уряд пришвидшив допуск до експлуатації і постачання безпілотників у військові частини

Усім державним замовникам дозволено закуповувати БПЛА, а також засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

Відтепер в Україні діє спрощений порядок допуску до експлуатації та у військові частини безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, повідомили у Міністерстві оборони України.

Уряд підтримав постанову, розроблену Міноборони.

Їх допускатимуть у війська на підставі акта спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених виробником тактико-технічних характеристик.

Також усім державним замовникам дозволено закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

Генеральний штаб ЗСУ затверджуватиме технічні вимоги для безпілотників із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації.

Крім того, на Генштаб буде затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ. Відповідні технічні вимоги передаватимуть зокрема Міноборони.

“Раніше не було визначено строк та порядок процедур. І через це допуск до експлуатації та постачання зброї у військові частини розтягувався на місяці. Така затримка неприйнятна в умовах повномасштабної війни, тому Міноборони ініціювало ці зміни”, − пояснили у міністерстві.

Нагадаємо, Міноборони дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою. Тепер ця процедура буде займати два тижні замість шести місяців. Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень (зокрема, дрони) зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад.