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Військові швидше отримуватимуть засоби РЕБ та дрони, – Міноборони

Уряд ухвалив відповідне рішення.

Військові швидше отримуватимуть засоби РЕБ та дрони, – Міноборони
Мобільний радіопеленгатор "Сектор Р-677"
Фото: Станції РЕБ

Засоби радіоелектронної боротьби тепер швидше потраплятимуть до військових, оскільки їхній допуск до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.

Про це повідомили у Міноборони.

"Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

До цього процес допуску до експлуатації невиправдано тривалим - вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних сил", – йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом.

Також очільник Мінцифри Іван Федоров пояснив, що зміни в постанові дадуть змогу:

– закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою;

– збільшити прибуток виробників на 25%;

– допускати до експлуатації без проведення повторних випробувань і засідання комісії Міноборони;– скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ;закуповувати Міноборони та Держспецзв’язку РЕБ за запитом Сил оборони;

– придбати БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО;

– не затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів зобов'язав замовників пояснювати необхідність проведення державних закупівель на суму понад 50 тисяч гривень.

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