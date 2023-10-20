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Україна вже отримала $34 млрд від партнерів, $12 млрд надійшло від продажу ОВДП, - Шмигаль

Найбільше підтримки цьогоріч надав Україні Європейський Союз — 14,6 млрд доларів.

Україна вже отримала $34 млрд від партнерів, $12 млрд надійшло від продажу ОВДП, - Шмигаль
прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Від початку 2023 року Україна залучила майже 34 млрд доларів зовнішнього фінансування від союзників. Ще майже 12 млрд доларів отримали від продажу військових облігацій.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, найбільше підтримки цьогоріч надав Україні Європейський Союз — 14,6 млрд доларів. 

"Цього тижня Європарламент підтримав ініціативу Єврокомісії щодо створення Фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Це програма Ukraine Facility, яка розрахована на 4 роки. Ми очікуємо, що наступного року в межах цієї програми зможемо отримати 18 млрд євро", - сказав Шмигаль.

Крім того, за різними програмами міжнародні партнери надали українським підприємцям більш ніж 4 млрд євро підтримки. Найбільше коштів надійшло від ЄБРР, ЄІБ, Міжнародної фінансової корпорації, державного банку уряду Німеччини та Агентства США з міжнародного розвитку. 

Прем'єр наголосив, що євродепутати також підтримують ініціативу України щодо направлення заморожених на Заході коштів Росії на відновлення України. "Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше. Маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків у ЄС, США та Великій Британії. Робимо для цього все можливе, адже саме конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для відновлення", - додав глава уряду.

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Нагадаємо, США вже виділили 522 млн доларів на відновлення й захист енергетики України. Крім того, на потреби гуманітарного розмінування міжнародні партнери виділили близько 500 мільйонів євро.

Цього місяця глава уряду Денис Шмигаль обговорив із місією Міжнародного валютного фонду в Україні кроки, необхідні для реалізації спільної чотирирічної програми на $15,6 млрд.

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