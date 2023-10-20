Російський пропагандист Міхєєв, який закликав перетворити Суми у "мертву зону", отримав підозру, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Міхєєва, який закликав до повного знищення прикордонних міст в Україні.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Міхєєв регулярно поширює антиукраїнські наративи в етерах ключових рупорів Кремля, як-от на телеканалах «Росія-1» та «Росія 24», а також радіостанціях «Радіо Росії», «Маяк» та «Вісті FM».

За інформацією СБУ, під час одного зі своїх виступів у червні цього року пропагандист закликав командування окупаційних угруповань здійснити серію масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по Сумах і перетворити місто у так звану «мертву зону», в якій "не повинно залишитися живих людей".

Крім ворожих атак на Суми Міхєєв "пропонував" продовжувати регулярні повітряні удари по населених пунктах українського прикордоння до повного їх знищення, виправдовував та підтримував окупацію українських територій.

СБУ ініціювала мовно-лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти злочинної діяльності російського пропагандиста.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Міхєєву про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Фігурант переховується від правосуддя на території РФ, тому тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у міжнародний розшук. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко, котра систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України і закликає українців не чинити опір окупантам.

Також Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного колаборанта Вадима Первих – керівника так званої "телерадіокомпанії «Крим»", яку росіяни створили на тимчасово окупованому півострові. Отримав підозру і керівник "медіа-холдингу" окупованої Донеччини Беседін, який позиціонує себе як одного із ключових рупорів Кремля у Донецьку і публічно закликає до фізичного знищення всього українського народу.