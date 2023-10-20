Зеленський та Шольц обговорили ситуацію на Авдіївському напрямку та подальшу оборонну підтримку України

Канцлер ФРН Олаф Шольц і Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови у п'ятницю обговорили поточну ситуацію в Україні. Про це повідомляють у пресслужбі президента.

Під час розмови президент подякував Шольцу за черговий пакет оборонної допомоги на суму понад 1 млрд євро.

"Я дуже вдячний за нещодавній оборонний пакет, який, зокрема, передбачає передачу IRIS-T, Patriot і ракет до них, які є критично необхідними для нашої стійкості цієї зими", – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також розповів Канцлеру Німеччини про ситуацію на фронті та невдалі спроби наступу російських військ, зокрема про катастрофічні втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися з необхідністю недопущення ескалації насильства та розростання війни.

"Також обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з важливістю запобігання подальшій ескалації насильства та розширенню конфлікту. Вдячний Німеччині за те, що Україна залишається в центрі уваги навіть на тлі розвитку ситуації на Близькому Сході", – йдеться у звіті Президента.

Крім того, Президент поінформував співрозмовника про перебіг реалізації Української Формули миру та, зокрема, підготовку наступної зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки лідерів держав, яка відбудеться на Мальті наприкінці місяця. Він зазначив, що Україна розраховує на участь представника ФРН у цій зустрічі.

Зеленський також розповів про ухвалення Верховною Радою законів, необхідних для виконання рекомендацій Європейської комісії з метою початку переговорів про вступ України до ЄС.

Німеччина надасть Україні додаткові системи ППО Patriot та Iris-T для проходження зими. Також Україна отримає зенітки Gepard і необхідні боєприпаси.