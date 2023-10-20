СБУ оголосила підозру судді з Криму Цораєвій, яка причетна до проведення масових репресій проти кримськотатарського народу

Служба безпеки України звинувачує в держзраді суддю Верховного суду Криму Юлію Цораєву, яка фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією СБУ, суддя, перебуваючи у складі окупаційного "верховного суду" на півострові, вона брала участь у винесенні тюремного "вироку" за сфабрикованою справою проти Голови Меджлісу Рефата Чубарова. Також Цораєва причетна до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова.

"За даними слідства, до захоплення українського півострова вона була суддею Керченського міського суду. Втім, після захоплення Криму вона перейшла на бік ворога і погодилась "залишитись на посаді" вже окупованого на той час суду. У 2020 році наказом путіна її призначили "суддею верховного суду рф" на окупованому півострові", – йдеться в повідомленні.

Цораєвій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі обвинувальний акт щодо фігурантки спрямовано до суду. Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності.

Їй загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який пішов на добровільну співпрацю з РФ після захоплення частини Харківської області. Він примушував співробітників очолюваного ним підприємства рити траншеї для окупантів.